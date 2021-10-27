На окраине Лондона задержали 14 климатических активистов за блокировку окружной магистрали

На окраине Лондона задержали 14 активистов климатической инициативы Insulate Britain, которые заблокировали несколько выездов на окружную магистраль М25, одну из важнейших в Британии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Активисты утром в час пик заблокировали выезд на окружную с трассы M40, на западе столицы, а также A206 в восточном пригороде Дартфорд.

Акции Insulate Britain по блокированию трасс регулярно повторяются, несмотря на то, что против инициативы уже есть четыре судебных решения. Они часто выбирают для этого именно М25 и приклеивают себя к асфальту, а в понедельник 25 октября устроили протест в центре Лондона в часы пик. Активистов каждый раз задерживают – иногда и по 30-50 человек.

"Нас не пугают бесконечные судебные запреты – нас беспокоит, как выполнить свой долг в этот период, что является определяющим для будущего", – говорится в их заявлении с анонсом очередной блокировки.

Инициатива требует, чтобы правительство Британии осуществило масштабную термомодернизацию всего жилищного фонда страны до 2030 года, что должно уменьшить расход энергоресурсов и, соответственно, выбросы парниковых газов.

Министр по транспорту Грент Шапс обвинил активистов в том, что они "ставят под угрозу жизнь и срывают поездки", и что надеется на изменения в законодательство, которые позволят эффективнее бороться с протестами, затрагивающими критическую инфраструктуру.