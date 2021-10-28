В Румынии резко возросло число желающих вакцинироваться

В Румынии за последнюю неделю значительно возрос интерес к вакцинации против COVID-19 на фоне переполненных больниц и дискуссий о том, чтобы сделать "зеленые пропуски" обязательными для некоторых видов деятельности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Euractiv.

Количество вводимых в Румынии доз в последние дни остается выше 100 тысяч в день, тогда как месяц назад составило примерно 10 тысяч.

В среду в Румынии вакцинировали более 150 тысяч человек, из них более 111 тысяч получили первую дозу.

Четвертая волна пандемии COVID-19 сильно ударила по Румынии, где сейчас один из самых высоких показателей смертности в мире. В стране вакцинировано менее четырех из 10 взрослых, что гораздо ниже среднего показателя по ЕС, который составляет более 75%.

Сообщения о том, что в больницах заканчиваются койки для пациентов с COVID-19, особенно для тяжелобольных, регулярно показывают по румынскому телевидению в течение как минимум двух недель.

Между тем правительство заявило, что оно может сделать "зеленые пропуска" обязательными для определенных профессий, включая почти всех государственных служащих.

Кроме того, коронавирусные сертификаты необходимы для посещения торговых центров и кинотеатров, и эти требования придали новый импульс кампании вакцинации.

Румынское правительство также решило вернуть комендантский час.