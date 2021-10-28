Грузинська опозиція може виграти місцеві вибори в трьох великих містах

Грузинська опозиція у другому турі місцевих виборів може перемогти у трьох великих містах*, але в трьох випадках відрив між кандидатами мінімальний.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия", наводячи результати соцопитування Ipsos Global на замовлення опозиційної телекомпанії "Мтаварі".

Опитування провели у п’яти містах з населенням понад 100 000 осіб - Тбілісі, Руставі, Батумі, Кутаїсі і Зугдіді. Опитування проводилося 23-27 жовтня. Всього опитали 2600 жителів з правом голосу, обраних випадково і опитаних методом прямого інтерв’ювання. Їм ставили запитання про те, за якого б кандидата у мери вони голосували, якби вибори відбулись наступної суботи.

Відрив між кандидатами у деяких випадках зовсім незначний, тому з урахуванням похибки 3% результат може виявитися і протилежним.

У Тбілісі з незначним відривом перевагу має ексфутболіст Каха Каладзе - його би підтримали 51,6%, тоді як Ніку Мелію від "Єдиного національного руху" Саакашвілі - 48,4%.

У решті міст* більше голосів віддали б за кандидатів опозиції.

У Батумі за кандидата "Мрії" Арчіла Чиковані проголосували б 48,7%, а Георгія Кіртадзе від ЄНР - 51,3%; у Зугдіді Мамука Цоцерія від "Мрії" отримав би 45,3%, Анзор Мелія від ЄНР - 54,7%; у Руставі Ніно Лацабідзе від "Мрії" - 46,9% проти 53,1% у Давіда Кіркітадзе від ЄНР; в Кутаїсі Іосеба Хахалеїшвілі від "Грузинської мрії" готові підтримати 48,3%, а Хатію Деканоїдзе від ЄНР - 51,7%.

*Доповнено. Згодом з'ясувалося, що оголошені телеканалом дані відрізняються від цифр, які опублікували на сайті Ipsos. Зокрема, виявилось, що в Зугдіді теж лідирує кандидат від "Мрії" з 51%, а кандидат ЄНР набирає 49%. "Грузинська мрія" після цього звинуватила опонентів і соціологічну компанію у підтасовках, а телеканал "Мтаварі" оголосив, що розриває контракт з Ipsos.

Другий тур місцевих виборів у Грузії відбудеться 30 жовтня у 20 містах.

Ці вибори розглядаються як референдум про довіру до правлячої партії "Грузинська мрія" і вважалися вкрай важливими і суперечливими - ще до того, як в країну нелегально прибув колишній президент і громадянин України Михеїл Саакашвілі, де його затримали і відправили до в’язниці.

За результатами голосування 2 жовтня на виборах до органів місцевого самоврядування правляча партія перемогла рух Саакашвілі, набравши понад 46% голосів. Цей результат є цілком прийнятним для "Мрії": за домовленістю, що була укладена раніше між владою та опозицією за посередництва ЄС, лише у разі падіння рейтингів на місцевих виборах нижче за 43% влада мала погодитися на проведення дострокових парламентських виборів.

Політична криза у Грузії триває вже рік - від минулорічних парламентських виборів, результати яких, на думку опозиції, були сфальсифіковані.