Грузинская оппозиция может выиграть местные выборы в трех крупных городах

Грузинская оппозиция во втором туре местных выборов может победить в четырех крупных городах*, но в трех случаях разрыв между кандидатами - минимальный.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия", приводя результаты соцопроса Ipsos Global по заказу оппозиционной телекомпании "Мтавари".

Опрос провели в пяти городах с населением более 100 000 человек – Тбилиси, Рустави, Батуми, Кутаиси и Зугдиди. Опрос проводился 23-27 октября. Всего опросили 2600 жителей с правом голоса, выбранных случайно и опрошенных методом прямого интервьюирования. Им задавали вопрос о том, за какого бы кандидата в мэры они голосовали, если бы выборы состоялись в следующую субботу.

Разрыв между кандидатами в некоторых случаях совсем незначителен, поэтому с учетом погрешности 3% результат может оказаться и противоположным.

В Тбилиси с незначительным отрывом преимущество имеет экс-футболист Каха Каладзе – его бы поддержали 51,6%, тогда как Нику Мелию от "Единого национального движения" Саакашвили – 48,4%.

В остальных городах* больше голосов отдали бы за кандидатов оппозиции.

В Батуми за кандидата "Мечты" Арчила Чиковани проголосовали бы 48,7%, а Георгия Киртадзе от ЕНР – 51,3%; в Зугдиди Мамука Цоцерия от "Мечты" получил бы 45,3%, Анзор Мелия от ЕНР – 54,7%; в Рустави Нино Лацабидзе от "Мечты" – 46,9% против 53,1% у Давида Киркитадзе от ЕНР; в Кутаиси Иосеба Хахалеишвили от "Грузинской мечты" готовы поддержать 48,3%, а Хатию Деканоидзе от ЕНР – 51,7%.

*Дополнено. Впоследствии выяснилось, что объявленные данные отличаются от цифр, опубликованных на сайте Ipsos. В частности, выяснилось, что в Зугдиди тоже лидирует кандидат от "Мечты" с 51%, а кандидат ЕНД набирает 49%. "Грузинская мечта" после этого обвинила оппонентов и социологическую компанию в подтасовках, а телеканал "Мтавари" объявил, что разрывает контракт с Ipsos.

Второй тур местных выборов в Грузии состоится 30 октября в 20 городах.

Эти выборы рассматриваются как референдум о доверии правящей партии "Грузинская мечта" и считались крайне важными и противоречивыми - еще до того, как в страну нелегально прибыл бывший президент и гражданин Украины Михеил Саакашвили, где его задержали и отправили в тюрьму.

По результатам голосования 2 октября на выборах в органы местного самоуправления правящая партия победила движение Саакашвили, набрав более 46% голосов. Этот результат вполне приемлем для "Мечты": по договоренности, заключенной ранее между властью и оппозицией при посредничестве ЕС, только в случае падения рейтингов на местных выборах ниже 43% власти должны были согласиться на проведение досрочных парламентских выборов.

Политический кризис в Грузии продолжается уже год – с прошлогодних парламентских выборов, результаты которых, по мнению оппозиции, были фальсифицированы.