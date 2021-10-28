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Глава посольства США підняла тост за Україну в НАТО і закликала не звертати увагу на РФ

Четвер, 28 жовтня 2021, 13:44

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін підняла тост за євроатлантичну інтеграцію України.

Як повідомляє посольство США в Україні, про це вона сказала на міжнародній конференції "Одеські дебати", пише "Європейська правда".

"Давайте відштовхнемо фальшиві наративи і дестабілізуючу поведінку Росії та залишимося об'єднаними та рішучими у гарантуванні права всіх країн в Європі щодо визначення власних шляхів зовнішньої політики та власних альянсів. Україна однозначно обрала свій шлях – євроатлантичну інтеграцію. За трансатлантичну єдність на підтримку України!", - сказала Квін.

Нагадаємо, раніше речник президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що вступ України до НАТО - це найгірший сценарій для Росії.

У відповідь глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Україну не цікавить думка Росії щодо вступу в НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не повинна боятися потенційного вступу України в НАТО, оскільки процес розширення Альянсу завжди призводив лише до зміцнення миру.

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Україна-НАТО США
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