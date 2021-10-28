Глава посольства США подняла тост за Украину в НАТО и призвала не обращать внимания на РФ

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин подняла тост за евроатлантическую интеграцию Украины.

Как сообщает посольство США в Украине, об этом она сказала на международной конференции "Одесские дебаты", пишет "Европейская правда".

"Давайте отбросим фальшивые нарративы и дестабилизирующее поведение России и останемся объединенными и решительными в гарантировании права всех стран в Европе по определению собственных путей внешней политики и собственных альянсов. Украина однозначно выбрала свой путь – евроатлантическую интеграцию. За трансатлантическое единство в поддержку Украины!" - сказала Квин.

Напомним, ранее спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО - это худший сценарий для России.

В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украину не интересует мнение России о вступлении в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не должна бояться потенциального вступления Украины в НАТО, поскольку процесс расширения Альянса всегда приводил только к укреплению мира.