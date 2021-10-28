Парламент Словаччини скасував засідання після позитивного тесту на COVID-19 у депутата

Парламент Словаччини скасував сесію в четвер після того, як в одного з депутатів виявили позитивний тест на COVID-19.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Парламент оголосив перерву в сесії до 2 листопада після того, як у депутата із правлячої коаліції був позитивний результат.

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Більшість із 150 законодавців повністю вакциновані, і багато з них вирішили здати тест після того, як повідомили про випадок інфікування.

У Словаччині один із найнижчих показників вакцинації в Європі – станом на середу близько 43% населення були повністю вакциновані.

27 жовтня було зареєстровано 4981 новий випадок інфікування, що є найвищим щоденним показником з грудня 2020 року. Госпіталізовано 1384 людини, майже 80% з них не вакциновані.

Нагадаємо, Словаччина поширила жорсткі обмеження щодо коронавірусу на інші частини країни на тлі сплеску інфекцій.

Заходи включають закриття готелів, барів і ресторанів, людям дозволено купувати їжу лише у вікнах на винос. Фітнес, оздоровчі та водні центри також були закриті.