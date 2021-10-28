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Парламент Словакии отменил заседание после положительного теста на COVID-19 у депутата

Четверг, 28 октября 2021, 13:59

Парламент Словакии упразднил сессию в четверг после того, как у одного из депутатов обнаружили положительный тест на COVID-19.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Парламент объявил перерыв в сессии до 2 ноября после того, как у депутата из правящей коалиции был положительный результат.

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Большинство из 150 законодателей полностью вакцинированы, и многие решили сдать тест после того, как сообщили о случае инфицирования.

В Словакии один из самых низких показателей вакцинации в Европе – на среду около 43% населения были полностью вакцинированы.

27 октября был зарегистрирован 4981 новый случай инфицирования, что является самым высоким ежедневным показателем с декабря 2020 года. Госпитализированы 1384 человека, почти 80% из них не вакцинированы.

Напомним, Словакия распространила жесткие ограничения относительно коронавируса на другие части страны на фоне всплеска инфекций.

Мероприятия включают в себя закрытие гостиниц, баров и ресторанов, людям разрешено покупать еду только в окнах на вынос. Фитнес, оздоровительные и водные центры также были закрыты.

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Словакия Вакцины Коронавирус
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