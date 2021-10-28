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В Австрії четвертий день борються з великою лісовою пожежею

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Четвер, 28 жовтня 2021, 15:18

В австрійській землі Нижня Австрія з понеділка триває велика лісова пожежа, ситуацію ускладнює сильний вітер.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише видання Kurier.

Пожежа спалахнула в понеділок у гірському районі поблизу містечка Райхенау ан дер Ракс в окрузі Нойнкірхен. Полум’я поширилося надзвичайно швидко – від п’яти до понад 100 гектарів були охоплені вогнем протягом десяти годин.

У четвер ситуація лишається напруженою. У гасінні вогню беруть участь 500 пожежників та шість гелікоптерів.

Причини пожежі поки невідомі. За попередніми даними, вогонь міг спалахнути від недопалка чи від багаття у кемпінгу. Повідомляється, що поширенню вогню сприяла суха та вітряна погода.

 
фото BVZ

Керівник пожежної служби Нижньої Австрії Франц Респергер заявив, що йдеться про "найбільшу лісову пожежу, яка коли-небудь була в Австрії".

У екстрених службах дуже стурбовані через сильний вітер, який прогнозується у четвер.

Крім того, пожежники намагаються запобігти спалахам пожежі на іншому боці долини, тому була побудована водяна стіна, щоб запобігти розлітання іскор у напрямку Ракса.

Покращення ситуації можна очікувати лише з появою опадів, пояснив начальник операції з гасіння пожежі. Але дощ очікується не раніше вихідних, за прогнозами на сході країни – не раніше понеділка.

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Австрія
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