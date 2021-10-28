В Австрии четвертый день борются с большим лесным пожаром

В австрийской земле Нижняя Австрия с понедельника продолжается большой лесной пожар, ситуацию усугубляет сильный ветер.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет издание Kurier.

Пожар вспыхнул в понедельник в горном районе вблизи городка Райхенау ан дер Ракс в округе Нойнкирхен. Пламя распространилось очень быстро – от пяти до более 100 гектаров были охвачены огнем в течение десяти часов.

В четверг ситуация остается напряженной. В тушении огня принимают участие 500 пожарных и шесть вертолетов.

Причины пожара пока не известны. По предварительным данным, огонь мог вспыхнуть от окурка или костра в кемпинге. Сообщается, что распространению огня способствовала сухая и ветреная погода.

фото BVZ

Руководитель пожарной службы Нижней Австрии Франц Респергер заявил, что речь идет о "самом большом лесном пожаре, который когда-либо был в Австрии".

В экстренных службах очень обеспокоены сильным ветром, который прогнозируется в четверг.

Кроме того, пожарные пытаются предотвратить вспышки пожара на другой стороне долины, поэтому была построена водяная стена, чтобы предотвратить разлет искр в направлении Ракса.

Улучшение ситуации можно ожидать только с появлением осадков, пояснил начальник операции по тушению пожара. Но дождь ожидается не раньше выходных, по прогнозам на востоке страны – не раньше понедельника.