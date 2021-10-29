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Меркель приїде на саміт G20 із Шольцом як своїм наступником

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 08:05

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка залишає посаду,  представить Олафа Шольца як свого ймовірного наступника на саміті G20 у Римі цими вихідними - вона запросила політика взяти участь у її двосторонніх зустрічах з іншими главами держав і урядів на полях саміту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання FAZ з посилнням на урядові кола в Берліні. 

Серед іншого, планується зустріч Ангели Меркель та Олафа Шольца з президентом США Джо Байденом.

Соціал-демократи Шольца перемогли на загальних виборах 26 вересня і ведуть переговори з вільними демократами (ВДП) і з "Зеленими" про створення коаліційного уряду до кінця цього року. Зараз Шольц обіймає посаду міністра фінансів.

В урядових колах заявили, що спільні виступи канцлера та її ймовірного наступника подадуть "особливий сигнальний ефект" та наочно покажуть, як працює плавна зміна уряду. 

Окрім зустрічі з президентом США Джо Байденом, також заплановані двосторонні зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та главами держав та урядів Аргентини, Сінгапуру, Індії та Південної Кореї. 

Планується також зустріч чотирьох на найвищому рівні зі США, Францією, Британію та Німеччиною з політики щодо Ірану.

Шольц офіційно вирушає на саміт G20 до Риму як міністр фінансів. У п'ятницю опівдні він візьме участь у спільному засіданні міністрів фінансів та охорони здоров'я, на якому у центрі уваги буде політика щодо коронавірусу та її наслідки.

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