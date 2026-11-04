Мерц вважає, що Трамп і надалі обходитиме Конгрес

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив думку, що Трамп протягом останніх двох років свого президентства продовжуватиме обходити Палату представників і Сенат США, видаючи виконавчі укази.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Канцлер Німеччини вважає, що перемога демократів на проміжних виборах у США мало на що вплине.

"Протягом останніх двох років Трамп здебільшого керував країною, не радячись із Конгресом. Чому зараз ситуація має бути іншою?" – сказав Мерц під час економічного форуму лівоцентристської Соціал-демократичної партії.

Німецький канцлер зазначив, що не надто "в захваті" від перемоги демократів на проміжних виборах.

"Зміни торкнуться бюджетного планування – і, звісно, планування у сфері збройних сил", – продовжив Мерц.

Конституція США надає Конгресу право розпоряджатися державним бюджетом. Конгрес також може впливати на військові питання, такі як чисельність військ у Європі.

Як відомо, на проміжних виборах до Конгресу США Республіканська партія президента Дональда Трампа втратила більшість в обох палатах Конгресу.

Трамп заявив, що визнає результати виборів та висловив готовність співпрацювати з демократичною більшістю у Конгресі.

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