Румунію обурили заяви лідерки німецьких ультраправих про румунських мігрантів

У середу ввечері Міністерство закордонних справ Румунії відреагувало на заяву лідерки партії "Альтернатива для Німеччини" Аліс Вайдель, згідно з якою румунські іммігранти "грабують" соціальну систему Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Міністерство закордонних справ заявило, що відкидає "будь-які політичні маніпуляції щодо присутності румунських громадян у країнах Європейського Союзу".

"МЗС обізнане з усіма відповідними публічними заявами, спрямованими проти румунської громади за кордоном, зокрема в Німеччині. Ця громада робить значний економічний та соціальний внесок, що високо оцінюється як у громадах, де проживають наші співвітчизники, так і німецькими властями та роботодавцями", – заявили представники міністерства у середу ввечері, коментуючи заяви лідерки партії "АдН" Аліс Вайдель, згідно з якими румунські іммігранти "грабують" соціальну систему Німеччини.

"Ми підтримуємо постійний дипломатичний діалог із державними органами, зокрема для того, щоб донести до них нашу реакцію на дискримінаційні заяви", – також зазначає МЗС.

Співголова німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліс Вайдель звинуватила іммігрантів з Румунії в "розкраданні" німецької системи соціального захисту, посилаючись на документальний фільм регіонального громадського телеканалу MDR, який показує, як деякі сім’ї з Румунії користуються соціальною допомогою в Німеччині, тоді як гроші, що надсилаються додому, сприяють процвітанню деяких румунських населених пунктів.

Першою різкою реакцією на заяви Вайдель стала відповідь Домініка Фріца, який звернувся до співголови німецької ультраправої партії Аліси Вайдель у відеопосланні німецькою мовою. Колишній мер Тімішоари зазначив, що сотні тисяч румунів працюють "абсолютно нормально", мають соціальне забезпечення та сплачують податки й внески.

"Тисячі румунських лікарів наполегливо працюють у німецьких клініках, і хто, на вашу думку, оплатив їхню освіту? Румунський платник податків! (...) Те, що ви безсоромно ображаєте шосту за чисельністю націю в ЄС, свідчить про те, що вам немає чого запропонувати, крім дешевої підбурювальної риторики. Будь-який румун, який працює 10-годинними змінами на німецькій бійні, щоб ви могли в неділю з’їсти дешевий шніцель, має більше гідності, ніж ви", – сказав Фріц, закликавши її вибачитися.

Лідер USR також звернувся до представників румунської ультраправої AUR: "Ось ваші патріотичні друзі з Німеччини, яких ви захоплюєтеся і яким цілуєте дупу!".

Також у вівторок ввечері відреагував колишній прем’єр-міністр Іліє Боложан, назвавши заяву Аліси Вайдель "неприйнятною".

Співлідерка ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Аліс Вайдель раніше заявляла, що Берлін має брати приклад з президента США Дональда Трампа у відносинах з РФ і тиснути на президента України Володимира Зеленського.

Аліс Вайдель також позитивно оцінила так звану "дизельну угоду" президента США Дональда Трампа з Росією.