У Дубліні очікуються значні перебої в русі під час проведення засідань ЄС

Наступного тижня в Дубліні протягом чотирьох днів очікуються значні перебої у роботі міського транспорту, оскільки в рамках головування Ірландії в ЄС у місті пройде великий саміт.

Про це інформує RTE, повідомляє "Європейська правда".

Європейські лідери зустрінуться в столиці наступного четверга та п’ятниці, 12-13 листопада, але операція з забезпечення безпеки навколо цих заходів, яку називають "безпрецедентною", розпочнеться за два дні до цього – у вівторок, 10 листопада.

Очікується, що всі автобусні маршрути в місті зазнають перебоїв у русі, пов’язаних із закриттям доріг та об’їздами через проведення заходу. Тому мешканцям рекомендують обміркувати, чи дійсно необхідно перебувати в Дубліні в ці дні.

Інформація в режимі реального часу про прибуття автобусів не відображатиметься на табло на зупинках, але її все одно можна буде отримати через мобільні додатки, повідомило Національне управління транспорту.

Також 12 листопада працівники державного сектору планують 24-годинний страйк у рамках конфлікту щодо угоди про оплату праці в державному секторі.

Близько 50 європейських лідерів мають взяти участь у засіданнях Європейської політичної спільноти у конференц-центрі на набережній Норт-Волл-Квей у Дубліні наступного четверга та п’ятниці. Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін також влаштує вечерю для лідерів-гостей у Національній галереї Ірландії.

Ці саміти є найбільшими в історії зустрічами глав держав та урядів в Ірландії, і, за словами поліції, їхній масштаб та складність становлять значне логістичне завдання з безпрецедентними вимогами до безпеки.

Раніше повідомляли, що ірландська поліція вважає, що ймовірність скоєння атак на двох великих європейських самітах, які відбудуться в Дубліні наступного місяця, "досить висока".

Нагадаємо, лідери ЄС обговорять фінансування України на спецзасіданні 26-27 листопада. Зустріч буде присвячена бюджету ЄС та потребам України.