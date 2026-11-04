Умєров розповів про зустрічі в Брюсселі щодо відновлення України та фінансування в 2027 році

Голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров заявив, що у середу у Брюсселі відбулися дві важливі зустрічі з партнерами.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Перша зустріч стосувалася "плану процвітання" для України. За його словами, це один із ключових документів, над яким зараз іде робота з партнерами.

"Він має визначити, як відновлюватимемо Україну після війни, залучатимемо інвестиції та створюватимемо можливості для розвитку нашої економіки. Працювали з представниками Єврокомісії, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, НАТО, Світового банку та BlackRock. З українського боку залучені команди Мінекономіки, Мінфіну, Міноборони та Офісу Президента", – розповів Умєров, але не став розкривати деталі документа.

Друга зустріч стосувалася фінансування України у 2027 році.

"Разом із командами Міноборони, Мінфіну та Офісу Президента показали партнерам математику війни на наступний рік: скільки ресурсів потрібно, який дефіцит маємо покрити та за рахунок яких джерел можемо це зробити", – розповів Умєров.

За його словами, робота продовжиться у четвер з партнерами над гарантіями безпеки для України.

"Йдеться не лише про безпеку нашої держави, а й про нову архітектуру безпеки всієї Європи після війни. Україна є її невід’ємною частиною. Адже без довгострокової безпеки України неможлива і довгострокова безпека Європи. Саме тому роботу над гарантіями безпеки, відновленням та економічним розвитком ведемо паралельно. Це частини одного плану для майбутнього України", – заявив Умєров.

Нагадаємо, "план процвітання" для України ґрунтується на п’яти стовпах: продуктивність, інтеграція України в ринок ЄС, інвестиції, донори та реформи.

Раніше "Європравда" повідомляла, що анонсована спецпредставником президента США Стівом Віткоффом зустріч щодо обговорення гарантій безпеки Україні напередодні перемовин за участі РФ в Абу-Дабі відбудеться у середу, 4 листопада, в штаб-квартирі Єврокомісії в Брюсселі.