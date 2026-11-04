Зеленський обговорив з Віткоффом і Кушнером майбутню зустріч в Абу-Дабі і ППО

Президент Володимир Зеленський розповів про телефонну розмову з спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

За словами Зеленського, розмова була дуже детальною і тривала півтори години.

"Готуємось до тристороннього формату на рівні команд між Україною, Сполученими Штатами та Росією – вже менш ніж за тиждень", – уточнив він.

Президент також зазначив, що у середу відбулась також змістовна зустріч в Брюсселі нашої команди, американської, ЄС, Франції, Британії, Німеччини, НАТО, Світового банку та представників глобальної бізнес-спільноти щодо післявоєнного відновлення. В четвер в Брюсселі теж буде зустріч – щодо гарантій безпеки України.

"Темп в перемовинах потрібен максимально інтенсивний, щоб якнайшвидше закінчити цю війну. Україна готова до необхідних кроків, наші пропозиції чіткі, і ми дали свої пропозиції Американській стороні", – зазначив Зеленський.



Він додав, що під час розмови також ішлося про засоби ППО.

"Потрібні перехоплювачі для "петріотів", щоб захищати життя від російських ударів. Треба працювати й надалі по кожному з двосторонніх треків з Америкою, зокрема це стосується формату Drone Deals. Україна вдячна Сполученим Штатам за підтримку незалежності України, наших людей та дипломатичних зусиль. Миру немає альтернативи, і гарантії післявоєнної безпеки мають бути справді залізобетонними", – заявив Зеленський.

Раніше Стів Віткофф заявив, що тристоронні переговори США, України та Росії відбудуться 10-11 листопада в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів та зосередяться на подальших кроках до миру.

Голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров розповів про зустрічі в Брюсселі щодо відновлення України та фінансування в 2027 році.