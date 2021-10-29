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Меркель приедет на саммит G20 с Шольцом как своим преемником

Пятница, 29 октября 2021, 08:05

Уходящая канцлер Германии Ангела Меркель представит Олафа Шольца как своего вероятного преемника на саммите G20 в Риме в эти выходные - она ​​пригласила политика принять участие в ее двусторонних встречах с другими главами государств и правительств на полях саммита.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание FAZ с ссылкой на правительственные круги в Берлине.

Среди прочего планируется встреча Ангелы Меркель и Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом.

Социал-демократы Шольца победили на всеобщих выборах 26 сентября и ведут переговоры со свободными демократами (ВДП) и с "Зелеными" о создании коалиционного правительства до конца этого года. Сейчас Шольц занимает должность министра финансов.

В правительственных кругах заявили, что совместные выступления канцлера и его предполагаемого преемника подадут "особый сигнальный эффект" и наглядно покажут, как работает плавная смена правительства.

Помимо встречи с президентом США Джо Байденом также запланированы двусторонние встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главами государств и правительств Аргентины, Сингапура, Индии и Южной Кореи.

Планируется также встреча четырех на высшем уровне с США, Францией, Британией и Германией по политике по Ирану.

Шольц официально отправляется на саммит G20 в Рим как министр финансов. В пятницу в полдень он примет участие в совместном заседании министров финансов и здравоохранения, на котором в центре внимания будет политика по коронавирусу и его последствия.

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