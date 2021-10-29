В Литве расследуют возможное участие медиков в подделке ковид-сертификатов

В Вильнюсе начали расследование в отношении нескольких медиков поликлиники, их заподозрили во внесении в реестр данных о прививках от коронавируса, которых на самом деле не было.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает литовский вещатель LRT.

В настоящее время под подозрением в общей сложности - шесть человек, их содержат под стражей.

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Расследование продолжается с 20 октября, когда поступила информация о том, что персонал одной из столичных поликлиник за взятки соглашался вносить данные о прививках от коронавируса в электронную систему, зная, что на самом деле эти пациенты не вакцинированы. Следовательно, люди могли получить ковид-сертификат, который сейчас в Литве является пропуском в большинство заведений, кроме магазинов с базовыми товарами.

Следствие считает, что таким образом сертификаты смогли получить около 200 человек.

Если вину медиков докажут, им грозит до 7 лет лишения свободы.

Отметим, сейчас Литва и ее балтийские соседи - в числе стран ЕС с самой сложной эпидемической ситуацией.

В настоящее время в Литве привиты обеими дозами вакцины от коронавируса 71,6% взрослого населения.