€800 млн на п’ять місяців: прем’єрка Молдови оцінила витрати на газ без контракту з "Газпромом"

Якщо Молдова не зможе домовитися з російським "Газпромом" про новий контракт, у найближчі 5 місяців країна витратить на закупівлю газу з інших джерел близько 800 млн євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker, цитуючи заяву прем’єрки Наталії Гаврилиці в інтерв’ю Financial Times.

За її словами, наступні кілька тижнів стануть вирішальними і в цей період Молдова дуже сподівається на допомогу дружніх країн.

Якщо ж Молдова не зможе домовитися з "Газпромом" про новий контракт, у найближчі п’ять місяців країні доведеться витратити на закупівлю газу від альтернативних постачальників близько 800 мільйонів євро.

"У ці 4-5 місяців ЄС має дати зрозуміти, що підтримує Молдову. Нам потрібні зовсім невеликі об’єми. Ми сподіваємось, що зможемо розраховувати на тривалу підтримку", - зазначила Гаврилиця.

Вона відмовилася коментувати, що пропонує "Газпром" у перемовинах, посилаючись на те, що вони ще тривають. Прем’єрка не стала коментувати також, чи отримувала Молдова пропозиції від європейських компаній про закупівлю газу за ціною, нижчою за ринкову, як альтернативу для пропозиції "Газпрому", зазначивши лише, що з європейськими партнерами обговорюють різні варіанти.

Нагадаємо, уряд Молдови 22 жовтня схвалив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через сформовану в країні ситуацію у сфері енергетики.

Financial Times з посиланням на свої джерела повідомило, що "Газпром" в рамках переговорів про постачання газу вимагає, щоб Молдова змінила свою угоду про вільну торгівлю з ЄС та відклала реформування енергетичного ринку в обмін на дешевий газ для країни.

25 жовтня Молдова вперше за 30 років незалежності придбала природний газ від альтернативного постачальника - молдовська державна компанія Energocom підписала контракт з польською компанією PGNiG на мільйон кубометрів природного газу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна співпрацюватиме з Молдовою у питаннях газопостачання.

Єврокомісія вже виділила Молдові 60 мільйонів євро на подолання газової кризи.

Детальніше про те, що відбувається з цінами на газ у Європі, дивіться у відеоблозі "Європейської правди".





