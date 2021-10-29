800 млн евро на пять месяцев: премьер Молдовы оценила расходы на газ без контракта с "Газпромом"

Если Молдова не сможет договориться с российским "Газпромом" о новом контракте, в ближайшие пять месяцев страна потратит на закупку газа из других источников около 800 млн евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NewsMaker, цитируя заявление премьера Наталии Гаврилицы в интервью Financial Times.

По ее словам, следующие несколько недель станут решающими, и в этот период Молдова очень надеется на помощь дружественных стран.

Если Молдова не сможет договориться с "Газпромом" о новом контракте, в ближайшие пять месяцев стране придется потратить на закупку газа от альтернативных поставщиков около 800 миллионов евро.

"В эти 4-5 месяцев ЕС должен дать понять, что поддерживает Молдову. Нам нужны совсем небольшие объемы. Мы надеемся, что сможем рассчитывать на длительную поддержку", - отметила Гаврилица.

Она отказалась комментировать, что предлагает "Газпром" в переговорах, ссылаясь на то, что они продолжаются. Премьер не стала комментировать также, получала ли Молдова предложения от европейских компаний о закупке газа по цене ниже рыночной, как альтернативу для предложения "Газпрома", отметив лишь, что с европейскими партнерами обсуждают разные варианты.

Напомним, правительство Молдовы 22 октября одобрило режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за сложившейся в стране ситуации в сфере энергетики.

Financial Times со ссылкой на свои источники сообщило, что "Газпром" в рамках переговоров о поставках газа требует, чтобы Молдова изменила свое соглашение о свободной торговле с ЕС и отложила реформирование энергетического рынка в обмен на дешевый газ для страны.

25 октября Молдова впервые за 30 лет независимости приобрела природный газ от альтернативного поставщика - молдавская государственная компания Energocom подписала контракт с польской компанией PGNiG на миллион кубометров природного газа.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет сотрудничать с Молдовой в вопросах газоснабжения.

Еврокомиссия уже выделила Молдове 60 миллионов евро на преодоление газового кризиса.

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