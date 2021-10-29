Греція хоче обговорити з Туреччиною делімітацію морських зон

Греція заявила, що готова домовитися з Туреччиною про делімітацію їхніх економічних зон на морі, закликаючи свого сусіда пом’якшити напруженість, яка шкодить зв’язкам Анкари з ЄС.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Reuters.

Сусідні країни, союзники по НАТО, сперечаються з низки питань, від комерційних прав в Егейському морі до територіальних вод і етнічно розділеного острова Кіпр.

"Мої двері завжди відкриті, але цей діалог передбачає зниження непотрібної напруженості", – сказав прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс після зустрічі з виконуючою обов’язків канцлера Німеччини Ангелою Меркель, яка перебуває з візитом в Афінах.

"Греція підписала угоди щодо визначення виняткових економічних зон із сусідніми країнами, такими як Італія, Єгипет. Немає жодних причин, чому ми не можемо зробити це з Туреччиною, за умови, що напруженість буде пом’якшена, і усвідомлюємо, що такий підхід в кінцевому підсумку буде вигідним для обох країн", - сказав Міцотакіс.

Анкара раніше заявила, що відкрита для обговорення морського розмежування з усіма країнами, якщо дотримуються її права.

Греція та Туреччина минулого року переживали період напруженості через розвідку нафти і газу у східному Середземномор’ї.

Міжнародно визнаний уряд греків-кіпріотів видав ліцензії на розвідку нафти і газу на морі, що, за словами Туреччини, ігнорує права громади турків-кіпріотів на острові.

Виняткові економічні зони — це морські зони, узгоджені між сусідніми державами, що визначають, де країна має комерційні права, наприклад право на розвідку вуглеводнів. Ці зони можуть поширюватися на 200 морських миль від берегової лінії або, якщо вони діляться морською територією з іншою державою, на рівні відстані між ними.

Але у випадку Греції та Туреччини питання ускладнюється через суперечки щодо розмірів їхніх континентальних шельфів та меж їхніх територіальних вод.