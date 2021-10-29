Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Греция хочет обсудить с Турцией делимитацию морских зон

Пятница, 29 октября 2021, 16:34

Греция заявила, что готова договориться с Турцией о делимитации их экономических зон на море, призывая своего соседа смягчить напряженность, которая вредит связям Анкары с ЕС.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Reuters.

Соседние страны, союзники по НАТО, спорят по ряду вопросов, от коммерческих прав в Эгейском море до территориальных вод и этнически разделенного острова Кипр.

"Моя дверь всегда открыта, но этот диалог предполагает снижение ненужной напряженности", – сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после встречи с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель, находящейся с визитом в Афинах.

"Греция подписала соглашения по определению исключительных экономических зон с соседними странами, такими как Италия, Египет. Нет никаких причин, почему мы не можем сделать это с Турцией при условии, что напряженность будет смягчена, и осознаем, что такой подход в конечном счете итог будет выгодным для обеих стран", - сказал Мицотакис.

Анкара ранее заявила, что открыта для обсуждения морского разграничения со всеми странами, если соблюдают ее права.

Греция и Турция в прошлом году переживали период напряженности из-за разведки нефти и газа в восточном Средиземноморье.

Международно признанное правительство греков-киприотов выдало лицензии на разведку нефти и газа на море, что, по словам Турции, игнорирует права общины турок-киприотов на острове.

Исключительные экономические зоны — морские зоны, согласованные между соседними государствами, определяют, где страна имеет коммерческие права, например право на разведку углеводородов. Эти зоны могут распространяться на 200 миль от береговой линии или, если они делятся морской территорией с другим государством, на уровне расстояния между ними.

Но в случае Греции и Турции вопрос усугубляется из-за споров относительно размеров их континентальных шельфов и границ их территориальных вод.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Греция Украина-НАТО
powered by lun.ua

Статьи

Российский газовый шантаж: что изменит для Украины и ЕС новый энергетический кризис

РФ активно использует нынешний энергетический кризис, начав газовый шантаж европейских стран. Способна ли Европа противостоять этому давлению? (укр.)
29 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Германия в ожидании новой коалиции: о чем уже договорились и о чем дискутируют партии

Участники коалиционных переговоров уже согласовали общий 12-страничный документ с первыми договоренностями. Часть из них напрямую касаются Украины (укр.)
28 октября 2021 — Мария Коваль-Гончар, для Европейской правды

Антирекорд Байдена: что повлекло за собой историческое падение рейтинга президента США

Падение рейтинга президента США стало антирекордом за последние 70 лет. Что привело к этому обвалу и способен ли Джо Байден переломить этот тренд? (укр.)
28 октября 2021 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды