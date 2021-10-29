Греция хочет обсудить с Турцией делимитацию морских зон

Греция заявила, что готова договориться с Турцией о делимитации их экономических зон на море, призывая своего соседа смягчить напряженность, которая вредит связям Анкары с ЕС.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Reuters.

Соседние страны, союзники по НАТО, спорят по ряду вопросов, от коммерческих прав в Эгейском море до территориальных вод и этнически разделенного острова Кипр.

"Моя дверь всегда открыта, но этот диалог предполагает снижение ненужной напряженности", – сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после встречи с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель, находящейся с визитом в Афинах.

"Греция подписала соглашения по определению исключительных экономических зон с соседними странами, такими как Италия, Египет. Нет никаких причин, почему мы не можем сделать это с Турцией при условии, что напряженность будет смягчена, и осознаем, что такой подход в конечном счете итог будет выгодным для обеих стран", - сказал Мицотакис.

Анкара ранее заявила, что открыта для обсуждения морского разграничения со всеми странами, если соблюдают ее права.

Греция и Турция в прошлом году переживали период напряженности из-за разведки нефти и газа в восточном Средиземноморье.

Международно признанное правительство греков-киприотов выдало лицензии на разведку нефти и газа на море, что, по словам Турции, игнорирует права общины турок-киприотов на острове.

Исключительные экономические зоны — морские зоны, согласованные между соседними государствами, определяют, где страна имеет коммерческие права, например право на разведку углеводородов. Эти зоны могут распространяться на 200 миль от береговой линии или, если они делятся морской территорией с другим государством, на уровне расстояния между ними.

Но в случае Греции и Турции вопрос усугубляется из-за споров относительно размеров их континентальных шельфов и границ их территориальных вод.