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Вибух і пожежа в житловому будинку в Італії: є загиблі та постраждалі

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П'ятниця, 29 жовтня 2021, 18:48

В італійському місті Пінероло, неподалік Туріна, стався вибух у житловому будинку, внаслідок якого загинула жінка і ще троє мешканців отримали травми.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ansa.

Вибух стався у п'ятницю в другій половині дня на третьому, останньому поверсі житлового будинку. Потім почалася сильна пожежа.

 

На той момент у будівлі перебували 16 людей. Трьох було госпіталізовано, одного з них у важкому стані було доставлено на гелікоптері до лікарні в Турині.

В результаті часткового обвалення будівлі загинула 84-річна жінка, її чоловіка госпіталізовано.

Деякі мешканці повідомляють, що відчули різкий запах газу перед вибухом. У квартирі на останньому поверсі, де виникла пожежа, велися роботи з монтажу нової кухні.

Офіційно причини трагедії поки що не називаються.

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Італія інциденти
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