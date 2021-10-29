Вибух і пожежа в житловому будинку в Італії: є загиблі та постраждалі

В італійському місті Пінероло, неподалік Туріна, стався вибух у житловому будинку, внаслідок якого загинула жінка і ще троє мешканців отримали травми.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ansa.

Вибух стався у п'ятницю в другій половині дня на третьому, останньому поверсі житлового будинку. Потім почалася сильна пожежа.

На той момент у будівлі перебували 16 людей. Трьох було госпіталізовано, одного з них у важкому стані було доставлено на гелікоптері до лікарні в Турині.

В результаті часткового обвалення будівлі загинула 84-річна жінка, її чоловіка госпіталізовано.

Деякі мешканці повідомляють, що відчули різкий запах газу перед вибухом. У квартирі на останньому поверсі, де виникла пожежа, велися роботи з монтажу нової кухні.

Офіційно причини трагедії поки що не називаються.