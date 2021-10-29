Взрыв и пожар в жилом доме в Италии: есть погибшие и раненые

В итальянском городе Пинероло, недалеко от Турина, произошел взрыв в жилом доме, в результате которого погибла женщина и еще трое жильцов получили травмы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Взрыв произошел в пятницу во второй половине дня на третьем, последнем этаже жилого дома. Затем начался сильный пожар.

В тот момент в здании находились 16 человек. Трое были госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии был доставлен на вертолете в больницу в Турине.

При частичном обрушении здания погибла 84-летняя женщина, ее муж госпитализирован.

Некоторые жители сообщают, что почувствовали резкий запах газа перед взрывом. В квартире на последнем этаже, где возник пожар, велись работы по монтажу новой кухни.

Официально причины трагедии пока не называются.