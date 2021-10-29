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Взрыв и пожар в жилом доме в Италии: есть погибшие и раненые

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Пятница, 29 октября 2021, 18:48

В итальянском городе Пинероло, недалеко от Турина, произошел взрыв в жилом доме, в результате которого погибла женщина и еще трое жильцов получили травмы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Взрыв произошел в пятницу во второй половине дня на третьем, последнем этаже жилого дома. Затем начался сильный пожар.

 

В тот момент в здании находились 16 человек. Трое были госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии был доставлен на вертолете в больницу в Турине.

При частичном обрушении здания погибла 84-летняя женщина, ее муж госпитализирован.

Некоторые жители сообщают, что почувствовали резкий запах газа перед взрывом. В квартире на последнем этаже, где возник пожар, велись работы по монтажу новой кухни.

Официально причины трагедии пока не называются.

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Италия инциденты
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