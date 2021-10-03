У Швеції 15-річним підліткам дозволять вакцинуватися навіть всупереч забороні батьків

Шведські муніципалітети вирішили дозволити 15-річним підліткам вакцинуватися проти Covid-19 всупереч бажанню батьків, коли з 11 жовтня програма почне поширюватися на дітей у віці від 12 до 15 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Шведська асоціація місцевих властей і регіонів (SKR), що представляє як регіональні уряди, які керують системою охорони здоров'я Швеції, так і муніципалітети, що керують школами, заявила, що вона вирішила, що 15-річні підлітки можуть бути досить зрілими, щоб вирішувати самим, хоча зазначається, що кожен регіон повинен вирішувати, чи хочуть батьки висловлювати свою думку.

"SKR оцінила правову підтримку, яку вона надає регіонам і муніципалітетам, і тепер вважає, що можна оцінити, чи є людина досить зрілою для прийняття рішення у віці від 15 років і старше", - сказала керівник відділу охорони здоров'я.

Представники охорони здоров'я оцінюють ступінь зрілості після того, як діти або підлітки заповнюють анкету та відповідають на різні питання про їхнє здоров'я. Таким чином перевіряється їх розуміння того, що означає пройти вакцинацію проти Covid-19.

Регіони і муніципалітети в цілому повинні отримувати письмову згоду батьків, але якщо між батьками і підлітками у віці від 12 до 14 років виникнуть серйозні розбіжності, в деяких випадках медичні працівники все ж можуть дати індивідуальну оцінку зрілості дитини і піти проти волі батьків.

Очікується, що вакцинація дітей у віці від 12 до 15 років розпочнеться 11 жовтня по всій Швеції, при цьому деякі регіони воліють проводити вакцинацію в центрах вакцинації, а не в школах, як спочатку планувалося.