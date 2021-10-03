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У Британії посилять покарання для кліматичних активістів за блокування доріг

Неділя, 3 жовтня 2021, 18:43

У Великій Британії протестувальникам проти зміни клімату, які блокують рух на автомагістралі, буде загрожувати більш суворе покарання, в тому числі до 6 місяців тюремного ув'язнення.

Про це оголосив уряд повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Активісти Insulate Britain хочуть, щоб уряд зобов'язався забезпечити утеплення 29 мільйонів будинків.

В останні тижні вони перекривали об'їзні дороги, прив'язувалися до дороги і облили фарбою проїжджу частину автомагістралі M25, яка проходить по Лондону.

Уряд заявив, що внесе поправки в чинне законодавство, щоб збільшити штрафи за перекриття шосе до необмеженого штрафу, шести місяців тюремного ув'язнення або того й іншого.

"Цей уряд завжди буде стояти на стороні законослухняної більшості і забезпечувати найсуворіші покарання для злочинців, які навмисно зупиняють роботу основних доріг. Ми дамо поліції необхідні сили, щоб зупинити їх безрозсудну та егоїстичну поведінку", - заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

В кінці минулого тижня активісти заблокували кілька трас біля одного з найбільших портів Дувр на південному сході Англії.

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