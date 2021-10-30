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Екоактивісти у Римі спробували заблокувати вулицю, що веде до місця проведення саміту G20

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Субота, 30 жовтня 2021, 11:48

У Римі кліматичні активісти намагались заблокувати вулицю, яка веде до місця проведення саміту лідерів країн "Великої двадцятки".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише італійське агентство ANSA.

Активісти влаштували сидячий протест на вулиці Христофора Колумба, що веде до конгрес-центру "Нувола", де в суботу починається зустріч лідерів.

 

Поліція втрутилась і розчистила вулицю від активістів, які чинили силовий опір. 

 

Після того, як центральна вулиця була очищена, демонстранти продовжували займати бічну смугу, сидячи чи лежачи на асфальті. 

"Якщо нічого не зміниться (з кліматчиною ситуацією. - Ред.), ми заблокуємо місто", - вигукували активісти. Серед інших їхніх гасел - "Катастрофа настає, пора діяти" та "Від Риму до Глазго ваші ініціативи – це проблема".

За даними міністерства внутрішніх справ Італії, для участі у саміті мобілізували сили безпеки у складі понад 5000 поліцейських та солдатів, очікується декілька демонстрацій.

Саміт проводиться далеко від центру міста після того, як на початку цього місяця спалахнули жорсткі сутички між протестувальниками та поліцією через впровадження в Італії ковідних сертифікатів.

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Італія
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