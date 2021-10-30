Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Экоактивисты в Риме попытались заблокировать улицу, ведущую к месту проведения саммита G20

фото
Суббота, 30 октября 2021, 11:48

В Риме климатические активисты пытались заблокировать улицу, ведущую к месту проведения саммита лидеров стран "Большой двадцатки".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет итальянское агентство ANSA.

Активисты устроили сидящий протест на улице Христофора Колумба, ведущей в конгресс-центр "Нувола", где в субботу начинается встреча лидеров.

 

Полиция вмешалась и расчистила улицу от активистов, оказывавших силовое сопротивление.

 

После того, как центральная улица была очищена, демонстранты продолжали занимать боковую полосу, сидя или лежа на асфальте.

"Если ничего не изменится (с климатической ситуацией. – Ред.), мы заблокируем город", – восклицали активисты. Среди других их лозунгов – "Катастрофа наступает, пора действовать" и "От Рима до Глазго ваши инициативы – это проблема".

По данным министерства внутренних дел Италии, для участия в саммите мобилизовали силы безопасности в составе более 5000 полицейских и солдат, ожидается несколько демонстраций.

Саммит проводится вдали от центра города после того, как в начале этого месяца вспыхнули жесткие столкновения между протестующими и полицией из-за внедрения в Италии ковидных сертификатов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия
powered by lun.ua

Статьи

Российский газовый шантаж: что изменит для Украины и ЕС новый энергетический кризис

РФ активно использует нынешний энергетический кризис, начав газовый шантаж европейских стран. Способна ли Европа противостоять этому давлению? (укр.)
29 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Германия в ожидании новой коалиции: о чем уже договорились и о чем дискутируют партии

Участники коалиционных переговоров уже согласовали общий 12-страничный документ с первыми договоренностями. Часть из них напрямую касаются Украины (укр.)
28 октября 2021 — Мария Коваль-Гончар, для Европейской правды

Антирекорд Байдена: что повлекло за собой историческое падение рейтинга президента США

Падение рейтинга президента США стало антирекордом за последние 70 лет. Что привело к этому обвалу и способен ли Джо Байден переломить этот тренд? (укр.)
28 октября 2021 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды