Экоактивисты в Риме попытались заблокировать улицу, ведущую к месту проведения саммита G20

В Риме климатические активисты пытались заблокировать улицу, ведущую к месту проведения саммита лидеров стран "Большой двадцатки".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет итальянское агентство ANSA.

Активисты устроили сидящий протест на улице Христофора Колумба, ведущей в конгресс-центр "Нувола", где в субботу начинается встреча лидеров.

Полиция вмешалась и расчистила улицу от активистов, оказывавших силовое сопротивление.

После того, как центральная улица была очищена, демонстранты продолжали занимать боковую полосу, сидя или лежа на асфальте.

"Если ничего не изменится (с климатической ситуацией. – Ред.), мы заблокируем город", – восклицали активисты. Среди других их лозунгов – "Катастрофа наступает, пора действовать" и "От Рима до Глазго ваши инициативы – это проблема".

По данным министерства внутренних дел Италии, для участия в саммите мобилизовали силы безопасности в составе более 5000 полицейских и солдат, ожидается несколько демонстраций.

Саммит проводится вдали от центра города после того, как в начале этого месяца вспыхнули жесткие столкновения между протестующими и полицией из-за внедрения в Италии ковидных сертификатов.