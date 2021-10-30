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У МЗС здивовані заявою Польщі про дискримінацію поляків в Україні 

Субота, 30 жовтня 2021, 15:14

У МЗС України категорично відкинули твердження заступника міністра закордонних справ Польщі Шимона Шинковського вель Сенка про нібито "дискримінацію" поляків в Україні.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка, який отримала "Європейська правда".

"Використання подібних тверджень відносно становища польської спільноти в Україні є щонайменше некоректним", - сказав Ніколенко. 

За його словами, воно "вводить в оману наші суспільства, не відображає реальний стан дружніх і партнерських відносин України та Польщі"

"Здивовані, що ця заява пролунала наступного дня після успішного засідання у Варшаві консультаційної комісії з питань задоволення освітніх потреб представників української меншини в Польщі і польської меншини в Україні. Комісія підтвердила взаєморозуміння і обопільну відкритість до конструктивного діалогу", - зауважив Ніколенко.

МЗС України закликає польську сторону утримуватися від політичних оцінок, які дисонують з реальними намірами і кроками сторін задля зміцнення партнерства України і Польщі у різних сферах.

Ніколенко відреагував на слова заступника глави МЗС Польщі Шимона Шинковського вель Сенка, який заявив, що поляки в Україні зазнають дискримінації щодо свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова.

Шинковський вель Сенк сказав, що становище поляків в Україні змінюється в гірший бік, і це відбувається як через об’єктивні, так і через суб'єктивні чинники.

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