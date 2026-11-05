Франція готується до масових протестів і страйків 5 листопада

У четвер, 5 листопада, у Франції очікують, що сотні тисяч протестувальників пройдуть маршем вулицями французьких міст, а працівники сфери суспільних послуг проведуть страйк.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Ця мобілізація, оголошена профспілками, зокрема лівою CGT, та підтримана студентськими групами, відбувається після того, як демонстрації щодо вартості життя, сфери суспільних послуг та освіти спричинили найгірші громадські заворушення у Франції за останні роки.

Очікується, що французька влада розгорне по всій країні близько 70 тисяч поліцейських.

"Ми надзвичайно пильні, оскільки повторення подій 17 жовтня є неприпустимим", – заявила речниця уряду Мод Брежон на пресконференції після засідання уряду в середу, 4 листопада.

Міністерство освіти повідомило, що, за прогнозами, 17,5% вчителів державних початкових шкіл візьмуть участь у страйку, тоді як профспілки попередили про ймовірні перебої в роботі залізничного та громадського транспорту.

Також очікується, що до маршів долучаться й студенти, які заявляють, що умови в навчальних закладах та зростаюча невизначеність щодо їхнього майбутнього залишаються головними причинами занепокоєння.

Також, як повідомила державна енергетична компанія EDF, очікується, що французькі профспілки енергетиків також приєднаються до страйку.

Через майбутній протест президент Франції Емманюель Макрон скликав раду з нацбезпеки.

Більше про події у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.