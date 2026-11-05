У Сербії заарештували поліцейських, причетних до насильства на протестах минулого року

У Сербії заарештували вісьмох поліцейських та одного колишнього співробітника поліції за підозрою у зловживанні службовим становищем та застосуванні насильства під час антиурядових протестів у Белграді минулого року.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ країни, передає "Європейська правда".

Згідно з заявою МВС, дев’ятеро підозрюваних "застосовували силу та погрози, щоб заподіяти сильний біль і страждання кільком постраждалим" під час виконання службових обов’язків на протестах у серпні 2025 року.

Як повідомляється, їхні дії мали на меті "отримати інформацію, залякати та незаконно покарати" учасників протестів.

Інцидент, як стверджується, стався у гаражі в урядовій будівлі в Белграді в ніч з 14 на 15 серпня 2025 року.

Хоча затриманих у заяві назвали лише за ініціалами та роком народження, сербська державна телерадіокомпанія RTS повідомила, що серед них був Ігор Жмирич, командир спеціального антитерористичного підрозділу країни SAJ.

Студентська активістка Ніколіна Синджелич, яку раніше затримали під час антиурядових протестів у серпні, звинуватила Жмирича в тому, що він бив її ногами, коли вона лежала на підлозі у гаражі.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця рух "Студентський список" здобув перемогу на парламентських виборах у країні, перемігши багаторічного лідера Сербії Александра Вучича.

"Студентський список", що виник у результаті багатомісячних студентських протестів, швидко перетворився на найважливішу політичну силу країни.

Протести розпочалися у 2024 році після смертельної катастрофи на відремонтованому залізничному вокзалі в місті Новий Сад у листопаді того ж року. Ця трагедія спровокувала масові демонстрації та ретельну перевірку відповідальності уряду та корупції.

Студентські групи неодноразово звинувачували поліцію у жорстокості під час реагування на демонстрації.

Більше про вибори у Сербії читайте у статті: Хто прийшов до влади у Сербії. Розповідаємо про політику "студентів", які скинули Вучича.