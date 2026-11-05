У німецькому місті знешкодили 250-кілограмову бомбу часів Другої світової

У середу, 4 листопада, у місті Бохум, що у землі Північний Рейн-Вестфалія, знешкодили британську авіабомбу часів Другої світової війни вагою 250 кілограмів.

Про це повідомили міські служби Бохума, пише "Європейська правда".

Через небезпечну знахідку довелося евакуювати близько тисячі місцевих мешканців. Бомбу з ударним детонатором виявили працівники кладовища під час підготовки нової могили.

Для проведення операції залучили 137 працівників різних служб. За допомогою дрона також контролювали територію евакуації.

На час знешкодження вибухового пристрою тимчасово перекрили автомагістраль А40.

Зазначається, що після успішного знешкодження бомби її детонатор довелося підірвати окремо, що супроводжувалося гучним вибухом.

Фото: міські служби Бохума

Наприкінці жовтня в аеропорту нідерландського міста Ейндговен виявили два вибухові пристрої, які могли залишитися з часів Другої світової війни.

Раніше писали, що у Доломітових Альпах внаслідок стрімкого танення льодовиків виявили значну кількість нерозірваних боєприпасів часів Першої світової війни.