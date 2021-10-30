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В МИД удивлены заявлением Польши о дискриминации поляков в Украине

Суббота, 30 октября 2021, 15:14

В МИД Украины категорически отвергли утверждение заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка о якобы "дискриминации" поляков в Украине.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины Олега Николенко, который получила "Европейская правда".

"Использование подобных утверждений относительно положения польского сообщества в Украине является, по меньшей мере, некорректным", - сказал Николенко.

По его словам, оно "вводит в заблуждение наши общества, не отражает реальное состояние дружеских и партнерских отношений Украины и Польши"

"Удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по удовлетворению образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине. Комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость к конструктивному диалогу", - отметил Николенко.

МИД Украины призывает польскую сторону воздерживаться от политических оценок, диссонирующих с реальными намерениями и шагами сторон для укрепления партнерства Украины и Польши в разных сферах.

Николенко отреагировал на слова заместителя главы МИД Польши Шимона Шинковского вель Сенка, который заявил, что поляки в Украине подвергаются дискриминации относительно свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова.

Шинковский вель Сенк сказал, что положение поляков в Украине меняется в худшую сторону, и это происходит как из-за объективных, так и из-за субъективных факторов.

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