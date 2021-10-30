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Клімат, COVID та енергетика: країни G20 проводять саміт у Римі

Субота, 30 жовтня 2021, 15:58

Країни G20, на які припадає до 80% світових викидів вуглецю, пообіцяють активізувати свої зусилля, щоб обмежити глобальне потепління на рівні 1,5 градуса Цельсія. 

Про це йдеться в проєкті підсумкового комюніке, з яким ознайомилось агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Дводенний саміт лідерів G20 стартував у суботу в Римі.

У проєкті також йдеться про те, що лідери визнають ключову важливість досягнення нульових чистих викидів вуглецю до середини цього століття - мети, яку деякі з найбільших забруднювачів світу досі не взялись виконувати. 

Кліматичні теми домінуватимуть на саміті у Римі, водночас більшість першого дня саміту буде присвячена обговоренню кризи охорони здоров'я у зв'язку з COVID-19 та відновленню економіки.

Очікується, що лідери також схвалять плани вакцинації 70% населення світу від COVID-19 до середини 2022 року та створять цільову групу для боротьби з майбутніми пандеміями.

Також лідери обговорять побоювання щодо зростання цін на енергоносії.

Президент США Джо Байден закликатиме основних виробників енергії з G20 збільшити виробництво, особливо Росію та Саудівську Аравію, щоб забезпечити сильніше відновлення світової економіки, повідомив журналістам високопосадовець з адміністрації США.

У дні саміту в Римі введено режим підвищеної готовності: до 6000 поліцейських і близько 500 солдатів мобілізовані для підтримки порядку.

Протягом дня активістам було дозволено провести два мітинги, але демонстрантів триматимуть далеко від центру проведення саміту в передмісті.

Водночас, у суботу вранці кліматичні активісти намагались заблокувати вулицю, яка веде до місця проведення саміту лідерів країн "Великої двадцятки".

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Італія
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