Британія виділить 50 млн фунтів допомоги Афганістану

Велика Британія виділить 50 мільйонів фунтів стерлінгів на надання гуманітарної допомоги Афганістану.

Про це йдеться у заяві офісу британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, повідомляє "Європейська правда".

Фінансова допомога піде на доставку продовольства, матеріалів для будівництва житла та ліків у зимові місяці в Афганістані та підтримає ширші гуманітарні заходи ООН.

"2,5 мільйона афганців, більшість із яких становлять жінки та дівчатка, отримають термінову гуманітарну допомогу, яка допоможе врятувати їхнє життя, завдяки фінансуванню у розмірі 50 мільйонів фунтів стерлінгів, оголошеному сьогодні прем'єр-міністром", - йдеться у заяві.

Фінансування стане частиною пакету допомоги у розмірі 286 млн. фунтів, заявлених Джонсоном у вересні. Воно буде направлено через організації ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

"Два місяці тому НАТО вивів свої сили з Афганістану після наймасштабнішої евакуаційної кампанії в історії альянсу, яка врятувала величезну кількість життів. На нас сьогодні лежить відповідальність захистити народ Афганістану, який наражається на найбільший ризик з боку "Талібану", особливо жінок і дівчаток", - сказав Джонсон.