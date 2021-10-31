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Британія виділить 50 млн фунтів допомоги Афганістану

Неділя, 31 жовтня 2021, 16:38

Велика Британія виділить 50 мільйонів фунтів стерлінгів на надання гуманітарної допомоги Афганістану.

Про це йдеться у заяві офісу британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, повідомляє "Європейська правда".

Фінансова допомога піде на доставку продовольства, матеріалів для будівництва житла та ліків у зимові місяці в Афганістані та підтримає ширші гуманітарні заходи ООН.

"2,5 мільйона афганців, більшість із яких становлять жінки та дівчатка, отримають термінову гуманітарну допомогу, яка допоможе врятувати їхнє життя, завдяки фінансуванню у розмірі 50 мільйонів фунтів стерлінгів, оголошеному сьогодні прем'єр-міністром", - йдеться у заяві.

Фінансування стане частиною пакету допомоги у розмірі 286 млн. фунтів, заявлених Джонсоном у вересні. Воно буде направлено через організації ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

"Два місяці тому НАТО вивів свої сили з Афганістану після наймасштабнішої евакуаційної кампанії в історії альянсу, яка врятувала величезну кількість життів. На нас сьогодні лежить відповідальність захистити народ Афганістану, який наражається на найбільший ризик з боку "Талібану", особливо жінок і дівчаток", - сказав Джонсон.

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Велика Британія Афганістан
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