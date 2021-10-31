Великобритания выделит 50 млн фунтов помощи Афганистану

Великобритания выделит 50 млн фунтов стерлингов на оказание гуманитарной помощи Афганистану.

Об этом говорится в заявлении офиса британского премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает "Европейская правда".

Финансовая помощь пойдет на доставку продовольствия, материалов для строительства жилья и лекарств в зимние месяцы в Афганистане и поддержит более широкие гуманитарные меры ООН.

"2,5 миллиона афганцев, большинство из которых составляют женщины и девочки, получат срочную гуманитарную помощь, которая поможет спасти их жизнь, благодаря финансированию в размере 50 миллионов фунтов стерлингов, объявленному сегодня премьер-министром", - говорится в заявлении.

Финансирование станет частью пакета помощи в размере 286 млн фунтов, заявленных Джонсоном в сентябре. Оно будет направлено через организации ООН и Международный комитет Красного Креста.

"Два месяца назад НАТО вывела свои последние силы из Афганистана после самой масштабной эвакуационной кампании в истории альянса, которая спасла огромное число жизней. На нас сегодня лежит ответственность защитить народ Афганистана, подвергающийся наибольшему риску со стороны "Талибана", особенно женщин и девочек", - сказал Джонсон.