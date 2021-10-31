Британія і Франція не вирішили суперечку щодо вилову риби після зустрічі Джонсона і Макрона

Лондон і Париж не домовилися про вирішення скандалу щодо вилову риби після зустрічі прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона та президента Франції Еммануеля Макрона у кулуарах саміту G20.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Після зустрічі офіційний представник Франції заявив, що лідери домовилися спробувати розрядити конфлікт. Але представник Джонсона відкинув цей опис і закликав Париж зробити перший крок.

"Французи мають вирішити, чи хочуть вони відійти від загроз, які вони зробили останніми днями щодо порушення угоди про Brexit. Це буде їхньою справою", – заявив репортерам представник Джонсона.

Париж заявив, що з вівторка може ввести адресні заходи, включаючи посилення деяких перевірок, якщо суперечка не буде вирішена, що було викликано тим, що Франція звинуватила Британію у видачі лише половини ліцензій на риболовлю, на які, на її думку, вона має право.

Лондон відкидає звинувачення, заявляючи, що роздає ліцензії на лов риби у своїх водах відповідно до правил, передбачених в угоді по Brexit. Скандал посилився, коли цього тижня французи затримали британський корабель для вилову гребінця.

За словами офіційних осіб, жоден із лідерів не збирається йти на поступки, оскільки обидва вважають, що вони мають рацію.

"Риторика, що виходить від французького уряду та французького прем'єр-міністра про те, що Британія має бути покарана за вихід з ЄС… така риторика є марною", - сказав представник Джонсона.