Британия и Франция не разрешили спор о вылове рыбы после встречи Джонсона и Макрона

Лондон и Париж не договорились о разрешении рыболовного скандала после встречи премьер-министра Британии Бориса Джонсона и президента Франции Эммануэля Макрона в кулуарах саммита G20.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

После встречи официальный представитель Франции заявил, что лидеры договорились попытаться разрядить конфликт. Но представитель Джонсона отверг это описание и призвал Париж сделать первый шаг.

"Французы должны будут решить, хотят ли они отойти от угроз, которые они сделали в последние дни о нарушении соглашения о Brexit. Это будет их делом", - заявил репортерам представитель Джонсона.

Париж заявил, что со вторника может ввести адресные меры, включая ужесточение некоторых проверок, если спор не будет разрешен, что было вызвано тем, что Франция обвинила Великобританию в выдаче только половины лицензий на рыбную ловлю, на которые, по ее мнению, она имеет право.

Лондон отвергает обвинение, заявляя, что раздает лицензии на ловлю рыбы в своих водах в соответствии с правилами, предусмотренными в сделке по Brexit. Скандал усилился, когда на этой неделе французы задержали британский корабль для ловли гребешка.

По словам официальных лиц, ни один из лидеров не собирается идти на уступки, поскольку оба считают, что они правы.

"Риторика, исходящая от французского правительства и французского премьер-министра о том, что Великобритания должна быть наказана за выход из ЕС ... такая риторика бесполезна", - сказал представитель Джонсона.