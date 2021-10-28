Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Франція затримала британське судно у розпал риболовецької суперечки

Четвер, 28 жовтня 2021, 11:46

Франція заарештувала один британський траулер і оштрафувала інший на тлі загострення суперечки з приводу прав на риболовлю після Brexit.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише BBC.

Французька міністр з морських питань Аннік Жирарден повідомила, що один з британських траулерів спіймали під час риболовлі без відповідних ліцензій в бухті Сени.

Читайте також
Франція пригрозила заблокувати рибальські судна Британії

За її словами, човен перенаправили в порт Гавра. Улов із судна може бути конфіскованим, а човен затримано до внесення застави. Капітан судна також ризикує отримати штрафні санкції.

Інше судно оштрафували за те, що спершу воно чинило опір перевірці, додала Жирарден. Міністр зазначила, що перевірки британських суден були стандартними.

Водночас вона додала, що перевірки були вжиті "на тлі посилення контролю у протоці в контексті обговорень щодо ліцензій з Великою Британією та Європейською комісією".

Франція була обурена рішенням Великої Британії та острова Джерсі минулого місяця відмовити у видачі ліцензій на риболовлю десяткам французьких човнів і заявила, що Лондон порушив угоду щодо Brexit.

27 жовтня Франція оголосила, що заборонить британським рибальським судам заходити до деяких її портів з наступного тижня, якщо не буде досягнуто домовленості в суперечці з приводу ліцензій на риболовлю.

Франція також пригрозила посилити прикордонні та санітарні перевірки товарів із Британії, посилити перевірки безпеки на британських човнах і збільшити кількість перевірок вантажівок, що прямують до Британії та назад.

 Британський міністр з питань Brexit Девід Фрост заявив, що погрози Франції заблокувати британські судна в портах розчаровують.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Франція Brexit
powered by lun.ua

Статті

Антирекорд Байдена: що спричинило історичне падіння рейтингу президента США

Падіння рейтингу президента США стало антирекордом за останні 70 років. Що спричинило цей обвал і чи здатен Джо Байден переломити цей тренд?
28 жовтня 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Кліматичні переговори в Глазго: що озвучать країни та чого очікувати від України

1-12 листопада у шотландському місті Глазго відбудеться головна подія року щодо міжнародних кліматичних переговорів. З чим прибуде туди Україна?
28 жовтня 2021 — Тамара Кутонова, Юрій Панченко

Атака на прем'єра: як Польща оновлювала уряд і які наслідки це матиме

Зміни в польському уряді спростовують чутки про швидкі перевибори. Але одночасно вони свідчать про нові тенденції, в тому числі небезпечні для України.
27 жовтня 2021 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко