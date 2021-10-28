Франція затримала британське судно у розпал риболовецької суперечки

Франція заарештувала один британський траулер і оштрафувала інший на тлі загострення суперечки з приводу прав на риболовлю після Brexit.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише BBC.

Французька міністр з морських питань Аннік Жирарден повідомила, що один з британських траулерів спіймали під час риболовлі без відповідних ліцензій в бухті Сени.

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За її словами, човен перенаправили в порт Гавра. Улов із судна може бути конфіскованим, а човен затримано до внесення застави. Капітан судна також ризикує отримати штрафні санкції.

Інше судно оштрафували за те, що спершу воно чинило опір перевірці, додала Жирарден. Міністр зазначила, що перевірки британських суден були стандартними.

Водночас вона додала, що перевірки були вжиті "на тлі посилення контролю у протоці в контексті обговорень щодо ліцензій з Великою Британією та Європейською комісією".

Франція була обурена рішенням Великої Британії та острова Джерсі минулого місяця відмовити у видачі ліцензій на риболовлю десяткам французьких човнів і заявила, що Лондон порушив угоду щодо Brexit.

27 жовтня Франція оголосила, що заборонить британським рибальським судам заходити до деяких її портів з наступного тижня, якщо не буде досягнуто домовленості в суперечці з приводу ліцензій на риболовлю.

Франція також пригрозила посилити прикордонні та санітарні перевірки товарів із Британії, посилити перевірки безпеки на британських човнах і збільшити кількість перевірок вантажівок, що прямують до Британії та назад.

Британський міністр з питань Brexit Девід Фрост заявив, що погрози Франції заблокувати британські судна в портах розчаровують.