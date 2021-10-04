У Чехії проведуть розслідування щодо прем’єра через офшори Pandora Papers

У Чехії проведуть розслідування на основі даних Pandora Papers щодо прем’єр-міністра Андрея Бабіша та інших громадян, що фігурують у документах про офшори.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві чеської поліції.

"Національний центр по боротьбі з організованою злочинністю SKPV проведе розслідування не лише стосовно прем’єр-міністра Чеської Республіки, а й усіх громадян Чехії, які згадуються у цій "справі". Однак зараз ми не будемо надавати більше інформації", - йдеться у повідомленні в Twitter.

Pandora Papers - Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV bude ve věci konat a to nejen ohledně premiéra České republiky, ale i všech občanů ČR, kteří jsou v této „kauze“ uvedeni. Více informací však nyní poskytovat nebudeme. #policiepp — Policie ČR (@PolicieCZ) October 4, 2021

У документах Pandora Papers, оприлюднених Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів, йдеться, що в 2009 році Бабіш перевів $22 мільйони через офшорні компанії на придбання нерухомості на Французькій Рив'єрі, зберігаючи при цьому своє право власності на неї в таємниці. У звіті не сказано, що операції порушують закон.

Бабіш заперечив будь-які правопорушення. Пізніше він визнав, що придбав 16 об’єктів нерухомості у Франції за майже 400 мільйонів чеських крон, повідомляє Novinky.

Він визнав, що ця процедура не підходить для політиків, але на той час він нібито не займався політикою. "Це була рекомендація агентства нерухомості, вони рекомендували купувати її через адвоката. В цьому немає нічого протизаконного", - сказав Бабіш.

Чеський прем'єр також сказав, що на сьогодні не володіє нерухомістю у Франції або офшорними компаніями.