В Чехии проведут расследование премьера через офшоры Pandora Papers

В Чехии проведут расследование на основе данных Pandora Papers по премьер-министру Андрею Бабишу и другим гражданам, фигурирующих в документах об офшорах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении чешской полиции.

"Национальный центр по борьбе с организованной преступностью SKPV проведет расследование не только в отношении премьер-министра Чешской Республики, но и всех граждан Чехии, которые упоминаются в этом "деле". Однако сейчас мы не будем предоставлять больше информации", - говорится в сообщении в Twitter.

Pandora Papers - Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV bude ve věci konat a to nejen ohledně premiéra České republiky, ale i všech občanů ČR, kteří jsou v této „kauze" uvedeni. Více informací však nyní poskytovat nebudeme. #policiepp — Policie ČR (@PolicieCZ) October 4, 2021

В документах Pandora Papers, обнародованных Международным консорциумом журналистов-расследователей, говорится, что в 2009 году Бабиш перевел $22 млн через офшорные компании на приобретение недвижимости на Французской Ривьере, сохраняя при этом свое право собственности на нее в тайне. В отчете не сказано, что операции нарушают закон.

Бабиш отрицал любые правонарушения. Позже он признал, что приобрел 16 объектов недвижимости во Франции почти за 400 млн чешских крон, сообщает Novinky.

Он признал, что эта процедура не подходит для политиков, но в то время он якобы не занимался политикой. "Это была рекомендация агентства недвижимости, они рекомендовали покупать ее через адвоката. В этом нет ничего противозаконного", - сказал Бабиш.

Чешский премьер также сказал, что на сегодняшний день не владеет недвижимостью во Франции или офшорными компаниями.