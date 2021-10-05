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У Латвії домовились посилити коронавірусні обмеження

Вівторок, 5 жовтня 2021, 08:21

У правлячій коаліції Латвії в понеділок була досягнута домовленість посилити найближчим часом коронавірусні обмеження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш знову скликав на вівторок засідання антикризової ради і попросив всіх знайти можливості для віддаленої роботи.

Деталі нових обмежень будуть узгоджені в найближчі дні. Метою таких заходів є захист невакцинованого населення.

За оцінкою коаліційних партій, уряду слід також знову обговорити можливості для прискорення вакцинації, зокрема, організації заохочувальних лотерей.

Уряд Латвії також розглядає можливість знову ввести в країні надзвичайний стан. На даний момент не відомо, чи буде такий режим введений тільки в секторі охорони здоров'я чи по всій країні.

Через коронавірус надзвичайний стан у Латвії оголошували вже двічі.

Крім того, Каріньш також сказав, що маску в Латвії в публічних місцях повинні носити всі люди, незалежно від вакцинації.

За останній тиждень число нових випадків зараження коронавірусом в країні збільшилося більш ніж на 60%.

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Латвія
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