В Латвии договорились усилить коронавирусные ограничения

В правящей коалиции Латвии в понедельник была достигнута договоренность усилить ближайшее время коронавирусные ограничения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш снова созвал на вторник заседание антикризисного совета и попросил всех найти возможности для удаленной работы.

Детали новых ограничений будут согласованы в ближайшие дни. Целью таких мероприятий является защита невакцинированного населения.

По оценке коалиционных партий, правительству следует также вновь обсудить возможности для ускорения вакцинации, в частности, организации поощрительных лотерей.

Правительство Латвии также рассматривает возможность снова ввести в стране чрезвычайное положение. На данный момент не известно, будет ли такой режим введен только в секторе здравоохранения или по всей стране.

Из-за коронавируса чрезвычайное положение в Латвии объявляли уже дважды.

Кроме того, Кариньш также сказал, что маску в Латвии в общественных местах должны носить все люди, независимо от вакцинации.

За последнюю неделю число новых случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось более чем на 60%.