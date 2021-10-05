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Україна ще не отримала відповіді ЄС щодо навчальної військової місії

Вівторок, 5 жовтня 2021, 10:26

Україна обговорює з ЄС питання розгортання військової навчальної  місії, проте наразі не отримала від Брюсселя відповіді з цього питання.

 Як повідомляє "Європейська правда", про це під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту" розповіла віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Це пропозиція України – таким чином ми відреагували на розробку Євросоюзом проєктів у сфері спільної оборони. Ми знаємо, що наразі це питання дискутується в ЄС, проте відповіді на нашу ініціативу ми наразі не маємо", - заявила вона.

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Разом із тим, Ольга Стефанішина нагадала, що відповідно до указу президента в Україні буде створено новий військовий полігон із виходом до Чорного моря.

"По суті, ми отримаємо ще один полігон, окрім Яворова, але з можливістю тренування й військово-морських сил. Ми розраховуємо, що це буде цікаво нашим міжнародним партнерам, чи то буде НАТО, чи ЄС", - додала вона.

В МЗС України 4 жовтня підтвердили, що Україна та Європейський Союз обговорюють започаткування нової військово-навчальної місії ЄС.

ЄС наразі створив дві цивільні місії в Україні, найбільша з яких – Консультативна місія Європейського Союзу, у якій працюють 300 осіб у Києві та чотирьох інших містах України з завданням реформувати сектор цивільної безпеки.

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Асоціація з ЄС
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