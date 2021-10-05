Украина еще не получила ответа ЕС по учебной военной миссии

Украина обсуждает с ЕС вопрос развертывания военной учебной миссии, однако пока не получила от Брюсселя ответа по этому вопросу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время конференции "Торговые войны: искусство защиты" рассказала вице-премьерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Это предложение Украины - таким образом мы отреагировали на разработку Евросоюзом проектов в сфере совместной обороны. Мы знаем, что сейчас этот вопрос обсуждается в ЕС, однако ответа на нашу инициативу мы пока не получили", - заявила она.

Вместе с тем Ольга Стефанишина напомнила, что в соответствии с указом президента в Украине будет создан новый военный полигон с выходом к Черному морю.

"По сути, мы получим еще один полигон, кроме Яворова, но с возможностью тренировки и военно-морских сил. Мы рассчитываем, что это будет интересно нашим международным партнерам, будь то НАТО или ЕС", - добавила она.

В МИД Украины 4 октября подтвердили, что Украина и Европейский Союз обсуждают начала новой военно-учебной миссии ЕС.

ЕС пока создал две гражданские миссии в Украине, крупнейшая из которых - Консультативная миссия Европейского Союза, в которой работают 300 человек в Киеве и четырех других городах Украины с задачей реформировать сектор гражданской безопасности.