Операція в Афганістані обійшлася Німеччині у понад 17,3 млрд євро

Німецька влада витратила понад 17,3 млрд євро на операцію в Афганістані, що тривала з 2001 по 2021 рік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За даними німецького уряду, робота німецьких солдатів та робота з розвитку в Афганістані коштувала понад 17,3 млрд євро. Найбільша кількість витрат пішла на військових.

На участь Бундесверу в місіях "International Security Assistance Force" (ISAF), "Operation Enduring Freedom" (OEF) and the "Resolute Support Mission" (RSM) в Афганістані з 2001 по 31 серпня 2021 року було виділено 12,3 млрд євро.

Міністерство закордонних справ витратило близько 2,48 млрд євро на так звані витрати на персонал та матеріали, пов'язані з проєктами. Ця сума не включає витрати на персонал та операції міністерства закордонних справ, оскільки вони все одно виникають під час регулярних дипломатичних операцій.

Міністерство розвитку протягом 20 років надало Афганістану близько 2,46 млрд євро.

Федеральне міністерство продовольства та сільського господарства витратило 33 мільйони євро за два десятиліття.

Інформація про витрати Федеральної розвідувальної служби (BND) в Афганістані засекречена. "Розкриття відповідної інформації серйозно погіршить виконання завдань Федеральної розвідувальної служби, що, в свою чергу, може поставити під загрозу безпеку Федеративної Республіки Німеччина або завдати серйозної шкоди її інтересам", - заявили в уряді.