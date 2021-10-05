Операция в Афганистане обошлась Германии в более 17,3 млрд евро

Немецкие власти потратили более 17,3 млрд евро на операцию в Афганистане, которая длилась с 2001 по 2021 год.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По данным немецкого правительства, работа немецких солдат и работа по развитию в Афганистане стоила более 17,3 млрд евро. Наибольшее количество расходов пошло на военных.

На участие бундесвера в миссиях "International Security Assistance Force" (ISAF), "Operation Enduring Freedom" (OEF) and the "Resolute Support Mission" (RSM) в Афганистане с 2001 по 31 августа 2021 года было выделено 12,3 млрд евро.

Министерство иностранных дел потратило около 2,48 млрд евро на так называемые расходы на персонал и материалы, связанные с проектами. Эта сумма не включает расходы на персонал и операции министерства иностранных дел, поскольку они все равно возникают во время регулярных дипломатических операций.

Министерство развития в течение 20 лет предоставило Афганистану около 2,46 млрд евро.

Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства потратило 33 миллиона евро за два десятилетия.

Информация о расходах Федеральной разведывательной службы (BND) в Афганистане засекречена. "Раскрытие соответствующей информации серьезно ухудшит выполнения задач Федеральной разведывательной службы, что, в свою очередь, может поставить под угрозу безопасность Федеративной Республики Германия или нанести серьезный ущерб ее интересам", - заявили в правительстве.