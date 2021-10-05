У Фінляндії в ДТП потрапив шкільний автобус, постраждали 7 школярів і водій
У фінському місті Каскінен сталося ДТП за участю залізничної колійної машини і автобуса, що перевозив школярів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.
Аварія сталася в 7.53 ранку на залізничному переїзді в центрі міста.
Згідно з даними служби порятунку, в автобусі перебувало вісім осіб - всі вони були доставлені в лікарню.
За словами голови служби порятунку Йоакима Туурі, у постраждалих переломи і легкі травми, пошкодження шиї і грудної клітини.
"Серед постраждалих семеро школярів і водій автобуса. На даний момент нічиє життя не знаходиться під загрозою", - повідомив Туурі.
За словами поліції, швидкість машини була невеликою, і вона врізалась приблизно в середину шкільного автобуса.
Причина ДТП розслідується.