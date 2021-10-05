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У Фінляндії в ДТП потрапив шкільний автобус, постраждали 7 школярів і водій

Вівторок, 5 жовтня 2021, 13:28

У фінському місті Каскінен сталося ДТП за участю залізничної колійної машини і автобуса, що перевозив школярів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Аварія сталася в 7.53 ранку на залізничному переїзді в центрі міста.

Згідно з даними служби порятунку, в автобусі перебувало вісім осіб - всі вони були доставлені в лікарню.

За словами голови служби порятунку Йоакима Туурі, у постраждалих переломи і легкі травми, пошкодження шиї і грудної клітини.

"Серед постраждалих семеро школярів і водій автобуса. На даний момент нічиє життя не знаходиться під загрозою", - повідомив Туурі.

За словами поліції, швидкість машини була невеликою, і вона врізалась приблизно в середину шкільного автобуса.

Причина ДТП розслідується.

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Фінляндія інциденти
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