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В Финляндии в ДТП попал школьный автобус, пострадали 7 школьников и водитель

Вторник, 5 октября 2021, 13:28

В финском городе Каскинен произошло ДТП с участием железнодорожной путевой машины и автобуса, перевозившего школьников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Авария произошла в 7.53 утра на железнодорожном переезде в центре города.

Согласно данным службы спасения, в автобусе находилось восемь человек - все они были доставлены в больницу.

По словам главы службы спасения Иоакима Туури, у пострадавших переломы и легкие травмы, повреждения шеи и грудной клетки.

"Среди пострадавших семеро школьников и водитель автобуса. На данный момент ничья жизнь не находится под угрозой", - сообщил Туури.

По словам полиции, скорость машины была небольшой, и она врезалась примерно в середину школьного автобуса.

Причина ДТП расследуется.

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