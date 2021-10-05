Заборона експорту металобрухту не порушує норм СОТ - торгпред

Україна має право вводити тимчасову заборону на експорт металобрухту, навіть попри негативну реакцію міжнародних партнерів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту" розповів заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

"Говорити про порушення норм СОТ можна лише тоді, якщо ми програємо там арбітраж. До цього – ми діємо абсолютно відповідно до норм СОТ. Та й те, навіть програвши арбітраж, можна дуже довго виконувати його - на щастя, ЄС нас навчив, як це робити – виконувати кілька років, постійно пояснюючи, що ми саме так розуміємо рішення арбітражу",- заявив він.

За словами Качки, у питанні запровадження тимчасової заборони, уряд дотримується в першу чергу вітчизняного законодавства.

"Є норма, що уряд змінює умови експорту металобрухту, відповідно до його внутрішнього попиту. Якщо у ЄС є до цього питання – будемо обговорювати",- заявив торгпред.

Нагадаємо, в уряді пропонують заборонити експорт металобрухту до кінця 2022 року. При цьому, наразі така заборона де-факто діє, щодо більшості країн, проте не до ЄС – для них було зроблено виключення відповідно до Угоди про асоціацію.