Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Заборона експорту металобрухту не порушує норм СОТ - торгпред

Вівторок, 5 жовтня 2021, 13:36

Україна має право вводити тимчасову заборону на експорт металобрухту, навіть попри негативну реакцію міжнародних партнерів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту" розповів заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

"Говорити про порушення норм СОТ можна лише тоді, якщо ми програємо там арбітраж. До цього – ми діємо абсолютно відповідно до норм СОТ. Та й те, навіть програвши арбітраж, можна дуже довго виконувати його - на щастя, ЄС нас навчив, як це робити – виконувати кілька років, постійно пояснюючи, що ми саме так розуміємо рішення арбітражу",- заявив він.

За словами Качки, у питанні запровадження тимчасової заборони, уряд дотримується в першу чергу вітчизняного законодавства.

"Є норма, що уряд змінює умови експорту металобрухту, відповідно до його внутрішнього попиту. Якщо у ЄС є до цього питання – будемо обговорювати",- заявив торгпред.

Нагадаємо, в уряді пропонують заборонити експорт металобрухту до кінця 2022 року. При цьому, наразі така заборона де-факто діє, щодо більшості країн, проте не до ЄС – для них було зроблено виключення відповідно до Угоди про асоціацію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Торгівля
powered by lun.ua

Статті

Українське питання у німецьких виборах: чого очікувати Києву від нової коаліції

Якою буде позиція Німеччини щодо України? Чи не означатиме відхід Ангели Меркель від великої політики кінець європейської єдності щодо Києва?
5 жовтня 2021 — Марія Коваль-Гончар, для Європейської правди

Аграрна асиметрія: що потрібно змінити у правилах експорту з України в ЄС

Україна все ще не має доступу на ринок ЄС за багатьма видами агропродукції. Розмір квот і мит тут просто не має значення.
5 жовтня 2021 — Володимир Лапа, Ukrainian Agribusiness Club

Врятувати Саакашвілі: чи може Україна витягнути політика з грузинської в'язниці

Чи є реальні механізми видачі ув’язненого Саакашвілі Україні? Суто юридично – так. Але є кілька "але".
4 жовтня 2021 — Сергій Сидоренко, Юрій Панченко, Європейська правда